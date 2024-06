Neljapäeval avas Jakobsoni kooli õpilasesindus kooli taga oleva madalseiklusraja, mis valmis suures osas annetajate toel. Rajal on ka paljude laste lemmik trosslaskumine. Pildil on õppejuht Mari Kase.

Et Viljandi Jakobsoni kooli mänguväljaku idee on kahel linna kaasava eelarve võistlusel napilt võiduta jäänud, algatas kool aprilli alguses ise mänguväljaku tarvis rahakogumise. Annetajate toel valminud madalseiklusrada Jakobsoni kooli juures on nüüd avatud.