Käes on sigade Aafrika katku leviku kõrghooaeg

Põllumajandus- ja toiduamet andis teada, et Eestis on sellel aastal tuvastatud kuus sigade Aafrika katku nakatunud metssiga Võru- ja Põlvamaal ning see näitab, et katkuviirus ringleb endiselt metssigade hulgas ning on ohuks seakasvatusettevõtetele.