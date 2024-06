Viljandimaa üritused teisipäeval, 25. juunil

ÜRITUSED

Kirjanduslik jalutuskäik 25. juunil kell 17. Jalutuskäik algab Viljandi muuseumi eest Laidoneri plats 10 ning selle koostaja ja juht on Gert Kiiler. Sammutakse kolme sellise ilukirjandusliku raamatu radadel, mille tegevus leiab aset Viljandis. Vajalik eelregistreerimine Viljandi linnaraamatukogu infoletis või telefonil 433 8660. Jalutuskäigu kestus on umbes 1,5 tundi.

KINO

Centrumi kinos kell 11, 13.15 «Garfield», kell 11.45, 14 ja 16.15 ja 18.30 «Pahupidi 2», kell 15.30 «HAIKYU!! The Dumpster Battle», kell 17.30 «Öine lihunik», kell 19.25 «Pahad poisid: sõida või sure», kell 20.45 «Ahvide planeedi kuningriik», kell 21.50 «Klaustrofoobid: unetus». Tallinna tänav 22, Viljandi.

NÄITUSED

Kondase keskus on kogu suve kuni 31. augustini avatud iga päev kella 11–18. Avatud on püsinäitused «Paul Kondase poissmehekorter» ja «Eesti autsaiderkunst Kondase keskuse kogust». 29. septembrini on avatud näitus «Varjatud maailmade avardumine. Ida-Euroopa autsaiderkunst» kümne Ida-Euroopa riigi ajaloolise ja kaasaegse autsaiderkunsti kogudest. Näitus toimub korraga kolmes kohas: Kondase keskuses, Valga muuseumis ja Tartu Ülikooli muuseumis. Pikk tänav 8, Viljandi.