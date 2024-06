Viljandimaal näib tulevat vihmane jaanilaupäev

Vihm on jaanipühade ajal ikka ja jälle külas käinud. Foto Saarepeedilt pärineb 2018. aastast.

Keskkonnaagentuuri ilmaprognooside osakonna juhtivsünoptik Taimi Paljak vaatas reede hommikul värsket ilmainfot ja ütles, et tõenäoliselt on 23. juuni Lõuna-Eestis pilves ja vihmane, kuid põhja pool on loota kuivemat päeva.