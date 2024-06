Jaan Tammsalu tuleb Kolga-Jaani jutlustama

Viljandimaale tuleb Jaan Tammsalu 28. ja 29. juunil Viljandi lauluväljakul toimuva vaimuliku laulupeo tõttu, selle vahetekstid on tema kirjutatud. Peeter Partsi sõnutsi on luteri kirik kõigi aegade madalaimas seisus, liikmed on kogudustes kokku kuivanud, viimase põntsu pani COVID. Kolga-Jaani kirikus käivad pigem vaid üksikud teekäijad. Nüüd püütakse kiriku olemasolu rohkem teadvustada ja 25. juunil kell 18 on seal missioni- ja muusikaõhtu.