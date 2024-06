"Jaanilaupäev langes pühapäeva peale ja see pidu väga sobis sinna," lausus Sakala keskusest jaanipidu korraldav Rita Pomber. "Seal ei olnudki kahtlust, sest esmaspäev on ju vaba päev."

Viljandi järve rannas algab jaanipidu kell 20 sellega, et linnapea toob võidutule, millega süüdatakse jaanilõke. Esineb segarühm Ru-Le-Me rahvatantsuga ja kohal on DJ Degon. Ta lisas, et plaadikeerutaja on välja kasvanud Viljandi avatud noortetoa DJ-koolist ja on tantsuüritustel juba väga tahetud.