Ainulaadsed tingimused toovad suurpeo Viljandisse

Juba nelja aasta eest toimuma pidanud, kuid siis koroonapiirangute tõttu mitu korda edasi lükatud suursündmusele on registreerunud 101 koori ja muusikakollektiivi ühtekokku 2017 osalejaga. Laulupeo kunstiline juht on Heli Jürgenson, kes on samas ametis ka järgmisel aastal Tallinnas tuleval üldlaulupeol.

Üks peo korraldajad Tuuliki Jürjo rääkis, et toimumispaigana oli olnud kaalumisel teisigi linnu, kuid valik langes Viljandile. "Viljandi on parim koht selle korraldamiseks," lausus ta veendunult. "Meil on peale lauluväljaku kasutuses veel nii Jaani kui Pauluse kirik, mis on nii lähestikku ja ühtlasi lähedal lauluväljakule. Eestis ei ole ühtegi teist sellist kohta, kus inimesed pääseksid lauluväljakult kontserti või palvust kuulama viie minutiga või isegi kiiremini."