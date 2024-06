Kuulujutust kulutuli

Ühest küljest aitavad internet, ühismeedia ja asjaolu, et mõlemad on paljudel inimestel kogu aeg taskus, suurepäraselt infot levitada. Koduaia vahtimisest villand, läheks kuskile jaanitulele? Võta Facebook lahti, sirvi natuke ning pane autole hääled sisse.

Teisest küljest loob see kõik aga suurepärase pinnase kontrollimatu info kontrollimatuks levikuks. Hukkamõist on kiire tulema, nagu näitab hiljutine juhtum. Erivajadustega noormehe mäng tundus kõrvaltvaatajatele kahtlane ning mitte milleski süüdi oleva noormehe pihta hakati tapmisähvardusi loopima. Kui konkreetne juhtum kõrvale jätta, siis kuna vastutus sotsiaalmeediasse paisatava info eest on suhteliselt olematu, liigub seal tihtipeale ka täielikku jama, mille mõni igavlev inimene meelelahutuseks on välja mõelnud, olgu see siis tapjakloun või salapärane valge kaubik.