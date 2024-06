Tääksi ahervare kadus, Võhma tondilossi lammutamisplaan toppab

Põhja-Sakala vallas Tääksis puhkemaja pidav Toomas Aavasalu nentis, et kõnealusel Tääksi kinnistul on mitu omanikku ning mõni aasta tagasi, kui ta ahervareme lammutamiseks oma abikätt pakkus, ei jõudnud nood omavahel kokkuleppele – mõni tahtis kinnistut müüa, mõni mitte – ja asi jäi tegemata. "Nüüd tehakse plats puhtaks ja see saab ilus. Seni oli see ainus häbimärk Tääksis."