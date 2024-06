Erivajadusega poisi mäng pargis tõi veebi julma vihakõne

Pargis oma mänge mängiv noormees pälvis pealtnägijate tähelepanu ning asjaolusid uurimata tehti sotsiaalmeediasse postitus, mis pidi hoiatama tema kui ohtliku inimese eest. Nüüd on noormees, kes tegelikult kellelegi ohtu ei kujuta, langenud rünnakute ohvriks.

"Ta on hirmul ega julge enam väljagi minna. Peame otsima kohta, kus me saaksime käia nii, et teiste inimestega kokku ei puutu," lausus paljude viljandlaste rünnaku alla sattunud autistliku noore mehe ema.