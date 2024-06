Teetöö ja võimalik saabuv raju segab Viljandimaal liiklust

Transpordiamet andis teada, et Imavere–Viljandi–Karksi-Nuia tee Aindu ja Auksi vahelisel lõigul ehk maanteekilomeetritel 37–43 tehakse kell 9–20 teetöid. Töölõigus on sõidusuund suletud ning võib olla lühiajalisi liiklusseisakuid. Liiklust korraldavad reguleerijad.

Lisaks hoiatab Transpordiamet täna ka tugevast sajust põhjustatud keeruliste liiklusolude eest. Prognoosi järgi liigub tugeva saju vöönd täna edelast kirdesse. Maha sadava vihma kogus on orienteeruvalt 25-35 mm, kohati on äikest ja rahet ning tugevaid tuulepuhangud.

Viljandimaal on on täna teeremondid veel Põhja-Sakala vallas Põhjaka-Tõrvaaugu-Võhma teel ja Epra-Kildu teel ning Mulgi vallas Sultsi ja Abja-Paluoja vahelisel teel ning Kulla-Pöögle teel. Need tööd lõpevad suve teisel poolel.