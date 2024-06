Pausi pidanud Kõpu jaanituli kolis mõisa juurde

Üks eestvedajaid, kohalikus koolis inglise keele ja ajaloo õpetajana töötav Kadri Linder märkis, et tänavu saadakse valla toega jaanipeole esinema ansambel Viiser, külade selts organiseerib teisaldatavad WC-d ja kogukonna toel on parki saanud püsti lõkkealus. Päeval on töötoad kohaliku noorsootöötaja Eva Lugima vedamisel, tema teeb mänge, õpetab pärga punuma ja saunavihta köitma. Esinevad lapsed. Kõpu külade selts organiseerib tasuta jaanisupi ning avatud on Pizzafesti kohvik.