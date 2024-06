Kultuuriakadeemia hakkas muinsuskaitsealusesse hoonesse ehitajat otsima

Viljandi kultuuriakadeemia on välja kuulutanud riigihanke kooli peahoone osaliseks renoveerimiseks koos sisustamisega. Maidla selgitas, et hoone üks osa on muinsuskaitse all ning uuem osa 20 aastat vana. "Hakkame renoveerima just seda muinsuskaitsealust osa."