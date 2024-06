Esialgu tundus see suurepärane nipp, kuidas Rail Balticu kulusid kokku hoida: lapski saab aru, et üks rööbas on odavam kui kaks. Hiljem selgus, et tegemist oli ebaõnnestunud sõnastusega. Aga mis sellest hiidprojektist siis ikkagi saab?

On selge, et kokkuhoiust on asi kaugel, pigem vastupidi. Eestis on vaja projekti lõpetamiseks leida lisaks 2,7 miljardit, Lätis 7,6 miljardit ja Leedus 8,7 miljardit eurot. Summad on muidugi sellises astronoomilises suurusjärgus, et enamikule inimestest ei ütle need midagi. Meenutuseks veel niipalju, et viis aastat ollakse plaanist maas ja projekt on vahepeal neli korda kallimaks läinud.