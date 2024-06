Soomlaste seas populaarne trenn jõuab Viljandisse

Mõte hakata kepphobusesõitu tutvustama oli Jane Uibopuul tärganud igapäevatööst. "Tegelen hobustega ja annan lastele ratsatrenne. Mul on endal kaks väikest last, nelja- ja kuueaastane, ning kõik, mis on hobustega seotud, huvitab ka neid. Nad küll ratsutavad juba päris hobustega ka, aga kepphobustega on lihtsam. Sealt hakkasime vaikselt tegelema."