Hispaania teeteo levikut meenutades rääkis Linnamägi, et alguses oligi leide kahes kohas, kuid mõne aasta pärast hakkas neid lisanduma ja nüüd võib neid leida üle Eesti. Kui esimesed oranžid teeteod siit avastati, vaadati, mis on neist naaberriikides teada. Soomes ja Rootsis oli andmebaasides kirjas Lusitaania teetigu ning eeldati, et meil on sama lugu. Mõne aasta möödudes tekkis Eesti bioloogidel kahtlus, kas need ikka on lusitaanlased.