Koertehotelli külalised said oma maja

Praegu on uues majas kokku kaheksa boksi, aga nagu Rosin märkis, ei ole see number piiriks. "Kõik oleneb koerte enda käitumisest ja iseloomust, et kuidas neid klapitada. Saame ka rohkem koeri vastu võtta." Kõige rohkem on seni nende koertehotellis korraga hoida olnud 14 koera, lisaks pere enda kolm koera ja kutsikad.