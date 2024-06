Neiu öised appikarjed lasteaia juures jätsid abistaja murelikuks

"Tahaks rääkida olukorrast, mis toimus täna öösel kella ühe aeg Männimäe lasteaia juures," kirjutatakse postituses. "Järveotsal oli tükk aega kuulda tüdruku appikarjeid. Kui tüdruku leidsime ja abi tahtsime pakkuda, jooksis tüdruk minema ja järgmine hetk nägime tüdrukut Männimäe lasteaia juures koos poisiga, kes hoidis tüdrukul kätt suu ees. Lubades politsei kutsuda, karjus poiss vastu, et kutsuge. Poiss lubas tüdruku maha lüüa."

Postituse autor selgitas, et appi tulid ka teised elanikud, kes aitasid poissi taga ajada. "Politsei õnneks reageeris kiiresti ja sai paari kätte. Paarike tundus olevat väga noored. Tüdruk eitas politseile olukorda, ise samal ajal paberiga suult verd pühkides. Ei tea, mis edasi sai. Lahkusime sealt, sest politseil oli asi kontrolli all. Palun hoidke oma noorukitel silma peal, sest see olukord pole mitte kuskilt otsast normaalne," kirjutab postitaja.