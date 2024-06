Suveõhtuse randevuu kiireimad olid Karel Hussar ja Liis-Grete Arro

Lossmanni jooks on viimastel aastatel saanud kindla raja, mis osalejaid linna piiridest välja ei vii. See kulgeb vanalinnast Valuoja parki, kust liigutakse Ugalast möödudes Huntaugu mäele, sealt alla Ranna puiesteele, põigatakse järve äärde ja seejärel vahetult enne finišit tuleb läbida viimane rajalõik Trepimägi, millest üles rühkimine on ehk jooksu keerulisim osa.