Võlli küla metsade vahel Pärna talus avas pere juba mitmendat aastat Hipikohvik Kibarlandi. Peretütar Helina Kibar rääkis, et kui see üleskutse mõned aastad tagasi tuli, siis esimesel aastal küll kaheldi, kas sellest osa võtta. "Aga siis mõtlesime, et miks mitte – meil on selline suur majapidamine ja väliköök. Siin on mõnus sellist asja teha."