SIGRID KAPANEN Väikelinna keldrisaalist maailma parimaks

Poksi juurde jõudis Kapanen kuus aastat tagasi. Varem sai proovitud iluvõimlemist ja suusatamist – kumbki ei sobinud. Ka pallimängud – võrkpall, korvpall ja jalgpall – jäid kaugeks. "Leidsin, et meeskonnasport mulle ei sobi ja tahan üksinda tegeleda.Tükk aega treenisin omaette, kusagil grupitreeningul käimata, kuni sõbranna rääkis, et tema käib Tai poksis. Hakkasin uurima Viljandis tegutsevate Tai poksi klubide kohta ja selgus, et neid on siin kaks – Viljandi Taipoksi Klubi ja Kondor – ning Kondoril algas siis just baaskursus."