Esiteks on see märk sellest, et kui mõnegi toetusraha või riigi kuluallika peale võib kulmu kergitada, siis keskkonna puhtaks tegemise nimel kulutatavad eurod lähevad asja ette. Raisku ei läinud sealt vist küll ainumaski sent.

Teiseks on see märk, et seda sorti ürituste rahastamist võiks võimaluse korral suurendada. See pole, tõsi küll, lähiajal ilmselt kaalumisel, kui võtta arvesse, et isegi meie väheste represseeritute aastane tervisetoetuse 90 000 eurot tundus riigile liiga suure summana. Eterniit ei ole keskkonnale just parim materjal, mida lõputult kuskil küüni taga nõgesepõõsas hoida. Eesmärk peaks olema, et kogumisringiks mõeldud ressursse jääb natuke üle.