TRIIN LOIDE Hüppa või ise üle parda

Eesti Konservatiivse Rahvaerakonna sisetüli on kõige praegu sündiva juures veel väike asi, sest me oleme juba kõikvõimalike käärimiste, väljaviskamiste, demonstratiivsete lahkumiste ning ärritunud poliitikute rohkem või vähem avalike arveteklaarimistega harjunud. Nii-öelda lahkumisintervjuudest ning "Agu Sihvka annab aru" tüüpi sotsiaalmeediapostitustest on saanud üks mu lemmikžanre kirjanduses. Seegi, et valitsus tundub olevat kaotanud pea ning igasuguse huvi riiki juhtida, pole midagi uut, aga nüüd paraku on kaliiber suurem kui enne. Õigemini, arvestades tõika, et meil napib vajalikku laskemoona, pigem väiksem ...