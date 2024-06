Juhatusest ilma jäänud EKRE Viljandi valla osakond jätkab tööd

Haava nentis, et on enne Euroopa Parlamendi valimisi olnud pikalt murelik ning mitte EKRE valimistulemuste, vaid erakonna tuleviku pärast. "Nüüd siis loetud päevad enne suurt kongressi on selgunud tõsiasi, et meie erakonna juht on otsustatud likvideerida vastaskandidaat Silver Kuusiku," kirjutas Valmar Haava neljapäeval ühismeedias. "Mina ütlen selle peale, et see on väga argpükslik käitumine. Juht peab oskama kaotada ja vajadusel võtma ka vastutuse! Siin meenub Isamaa käitumine, kui Lavly Perling kandideeris Isamaa juhi kohale ja talle ning tema toetajatele tehti samuti üks null. Erinevus on aga selles, et temal lasti kandideerida ja pärast seda visati välja. Ma poleks elus arvanud, et Eesti Konservatiivne Rahvaerakond sellisele tasemele langeb."