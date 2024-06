Oodatud veinirestorani uksed on avatud

Nagu ütlesid uue paiga asutajad Ene Ojasuu ja Sten Ilau, kes on varem pidanud Harmoonia kohvikut, on Bodega hubane veinibaar-restoran, mis on keskendunud veini- ja kokteilivaliku pakkumisele. Külalised peaksid sealt nende sõnul lahkuma meeldejääva kogemusega, mis ühendab veini maitsva toidu ja sõbraliku teenindusega.

Ojasuu on toidu- ja veininautlejana alati tahtnud Viljandis nii kohalikele kui külalistele maitseelamusi pakkuda. Ta rääkis, et igal toidukohal on oma aeg ja iga algatus, mis on oma aja ära elanud, loob uusi kogemusi. "Viljandlased ootavad tagasi harmoonilisi veiniklubiõhtuid ning hubast koosolemise kohta, kust ei puudu mõnus muusika, külaliskokad ja sommeljeed," ütles Ojasuu Sakalale märtsis.