Lembit Kipper sõitis reede hommikul Tartu verekeskusesse, et anda oma viimane, 218. panus doonorina. Rohkem ta seda teha ei saa, sest doonori vanus peab mahutma 18 ja 65 eluaata vahele, aga temal tuleb peagi 66. sünnipäev.

Viljandimaal elav Lembit Kipper on vere loovutamise eest suisa kahel korral presidendilt autasu pälvinud, kuid nüüd on vanus sealmaal, et reede hommikul tehtud 218. vereloovutus peab jääma viimaseks.