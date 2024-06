Ilmainimesed vahetavad nõukogudeaegse tuleohuindeksi Kanada oma vastu

Need tuleohukaardid on arvutatud tänavu 1. juuni andmete põhjal Nesterovi (ülemine pilt) ja Kanada meetodi abil. Kanada meetodi üks kaart järgib omavalitsuste piire ja näitab iga üksuse kohta ainult kõige levinumat tuleohuklassi, teine on nii-öelda pikslipõhine ja pakub detailsemat infot.

Foto: Keskkonnaagentuur