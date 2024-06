maeiunustasind Naiskodukaitsjad sidusid raudteejaamadesse küüditatute mälestuseks leinalinte

Tänavu on erilise tähelepanu all need keskea ületanud mehed, kes oleksid võinud olla suurepärased vanaisad, kui ajalugu oleks teisiti läinud ning nad oleks saanud kodumaale jääda. Neid oli Naiskodukaitse andmetel ainuüksi 1941. aastal asumisele saadetute hulgas 153 ja vangilaagritesse saadetute seas 918, kuid küüditamised ja arreteerimised jätkusid Eestis pärast küüditamist veel aastakümneid.