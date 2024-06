Võidutule toovad Viljandimaale Allar Mürk ja Ele Lehes

Ele Lehes on Naiskodukaitse Sakala ringkonna tegevliige 2008. aastast. Tal on ametikoht lahingüksuses ning ta osaleb Kaitseliidu õppustel, võistlustel ja väljaõpetel. Aastatel 2009–2012 oli Ele Lehes Viljandi jaoskonna esinaine, 2012–2015 kuulus jaoskonna juhatusse. Ta on esindanud ringkonda Naiskodukaitse koormusmatkal, Utria dessandil, Lääne maleva patrullvõistlusel "Valge laev", erinevatel laskevõistlustel ning meditsiini- ja toitlustusvõistlustel.