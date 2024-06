Nädalavahetusel oli taas suur maasturite suvesõit

"Võistlus läks hästi: kõik jäid terveks. Meie vaatepunktist ongi kõige olulisem, et õnnetusi ei oleks," ütles peakorraldaja Rasmus Laansalu ning nentis, et põud tegi korraldajatele olukorra keeruliseks, aga vihmasajud vahetult enne võistlust tulid kasuks ja võistlejatele suudeti pakkuda põnevaid radu, peamiselt Põhja-Sakala ja Viljandi valla metsades.

Rajal käis 33 võistkonda. Neile pakuti kõiki maastikusõidu elemente, nii et vaja läks mitmekülgseid oskusi rohkem kui 20 erineval lisakatsel. Et sõidukite orienteerumist metsas on publikul keeruline jälgida, valmistati Ahimäe karjääris ette rada, kus olid kontsentreeritud kujul näha erinevad maastikusõidu elemendid: korralik off-road‘i ringrada, veetakistus, tõusud ja langused ning pehmed turbased alad.