Kriiside kiuste ajaloo suurima arenguhüppe teinud Print Best avas uued trükiliinid

Möödunud aastal koos keskkonnainvesteeringute keskusega alustatud suur investeerimisprojekt jõudis Print Bestis lõpule kahe kaheksavärvitrükiliini töölehakkamisega. Masinad on juba mõni nädal töös olnud, kuid tootja Komor andis need ettevõttele ametlikult üle kolmapäeval.

Viljandi trükikoda Print Best avas kolmapäeva pärastlõunal kaks uut trükiliini. Möödunud aasta alguses ette võetud investeeringud on nüüdseks tootmisesse toonud kuus uut masinat, mis on ettevõtte tootmismahtu kolmekordistanud.