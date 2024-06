JUHTKIRI Näeb see, kes soovib vaadata

Vaevalt et konservatiivne rahvaerakond EKRE riiklikul tasandil täiesti laguneb, pigem näeme praegu esimest suuremat pereheitmist, sellele järgneb ehk veel mõni ning seejärel jääb erakond kiduma. Võimalik, et pärast ridade hõrenemist jätkavad allesjääjad üksmeelsemana kui varem. Sisuliselt on see aga Keskerakonnaga juhtunu kordusetendus, ainult logo on teistsugune.