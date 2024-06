SIGNE RIISALO Täiskasvanute kohustus on märgata kõiki lapsi

See, et lapsed igatsevad kuulmist ja mõistmist, tuli välja ka laste enda koostatud raportist. ÜRO Lapse Õiguste Komiteele saadetud raport, mille panid kokku Eesti lapse õiguste saadikud ühes õiguskantsleri kantselei ja lastekaitse liiduga, kõneles muude lastele muret tegevate küsimuste kõrval just nimelt ka nende igatsusest tõsiseltvõetavuse järele. Lapsed ootavad, et neid kuulataks rohkem kodus ja koolis ning neid kuulaksid rohkem ka näiteks lastekaitsespetsialistid. Selleks, et viimati mainitud saaksid paremini lastele ja vanematele olemas olla ning et saaksime laste ja peredega tegeleda ennetavalt, mitte siis, kui murest tulenev olukord juba käes, muudame ka lastekaitseseadust nii, et see näeb ette tihedamat koostööd ja teabevahetust eri valdkondade vahel.