Metsvintage'i poe pidaja Merli-Mets Sarjas ütles, et on märganud 1990. aastate lõpu ja 2000. aastate alguse stiili naasmist, ja sellist kaupa seal jagub.

Viljandis Tartu tänaval veidi üle aasta tegutsenud vintage-rõivaste taaskasutuspood paneb juunis ukse kinni, sest omaniku sõnul ei vea see siin majanduslikult välja. Küll aga märkis ta, et niisugustel rõivastel on üldpildis minekut, sest 1990. aastate lõpu ja 2000. aastate alguse mood on uuesti päevakorral.