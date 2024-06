Kullavõitja treener: olen seda kõike juba aastaid ette mõelnud ja kavandanud

Teisipäeva õhtul rõõmustas ja heas mõttes jahmatas Eesti spordisõpru kümnevõistleja Johannes Erm, tulles Roomas Euroopa kergejõustiku meistrivõistlustel kullale tulemusega 8764 punkti ja edestades konkurente rohkem kui 100 punktiga. Tema treener Holger Peel, kes on tuntust kogunud ka Peraaru sporditaluga Suislepa lähedal Roosilla külas, võttis kolmapäeva pärastlõunal Sakala ajakirjaniku telefonikõne vastu abikaasaga Rooma söögikohas olles ning ütles, et emotsioon on vägev.