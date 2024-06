Viljandimaa ekrelased peavad välkkoosolekuid ja vaagivad lahkumismõtteid

Postimehele ütles EKRE esimees Martin Helme vahetult pärast otsuseid, et liikmed arvati välja erakonna mainekahju tekitamise eest. See samm vallandas aga vabatahtlike lahkumiste laine, muu hulgas on lahkunud äsja lõppenud europarlamendi valimistel erakonnale enim hääli toonud Jaak Madison. Võrreldes nädalataguse ajaga on EKRE kaotanud enam kui sada liiget ning selle Pärnumaa ja Tartu ringkonnas, kes teisipäeval oma esimeestest Helle Kullerkupust ja Silver Kuusikust ilma jäid, leidub ka teisi lahkumismõtete mõlgutajaid.