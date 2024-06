Kolmapäeva lõunatunnil kõlas Tusti sillal pauk ning umbes poole minutiga varistasid kaitseväelased vana silla, et saaks alata uue ehitus.

Et selline silla lõhkeainega varisema panemine oli Eestis esmakordne, tõi see Tusti hulga uudistajaid. Kohal on ka bussitäis NATO vaatlejaid.