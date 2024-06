Kolmapäeva keskpäeval lõhkab transpordiamet koos kaitseväega Viljandimaal Uusna ja Tusti küla piiril Tusti teel asuva silla. Niisugune silla kohapealne õhkimine on Eestis esmakordne. Teisipäeva õhtupoolikul käisid põhjalikud ettevalmistustööd. Vaatlejatena olid kohal ka liitlasvägede sõdurid Prantsusmaalt ja Ühendkuningriigist.

Sild läheb lõhkamisele, sest on lootusetult amortiseerunud ja selle sammaste seisund on nii halb, et seda ei ole otstarbekas remontida. Vana silla asemele ehitatakse uus.