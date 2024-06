Saunaviha oksad võib lõigata riigimetsast

RMK märgib oma pressiteates, et kaseoksi, nii nagu marju ja seenigi tohib riigimetsast oma tarbeks korjata kõikjalt. Saunasõpradel tuleb vaid meelde jätta, et oksi võtma minnes loodust ei kahjustaks ja noori kaskesid okstest liiga lagedaks ei teeks.

Vanarahvatarkus ütleb, et saunavihtade valmistamise magusaim aeg on vahetult enne või pärast jaanipühi. Sel ajal tehtud vihad saab kuivatada ja säilitada talveks. Kohe kasutamiseks – nii lõhnaks kui ka vihtlemiseks – võib kasevihta teha sisuliselt kogu suve vältel. Kevadine viht on aromaatsem, aga hiljem tehtu on tugevam ja vastupidavam.

Nutiseadmete sõpradel on riigimetsa alasid kõige lihtsam tuvastada RMK veebilehe kaardirakenduse või mobiiliäpi abil. Vihategemiseks sobilikke noori kaskesid leiab peaaegu igast metsakooslusest.

Riigimets, kust tohib julgelt saunaviha jaoks oksi otsima minna, on RMK kaardil tähistatud tumerohelisega. Kaitsealad on märgitud pruuniga, sealt oksi võttes tuleb olla eriti hoolas, et oma tegevusega ei häiriks ega kahjustaks loodust. Sinisega on kaardile kantud elektriliinid, mille alt võib samuti saunaviha jaoks oksi võtta.

RMK avaldab lootust, et pühadeaegsest saunaviha tegemisest saab samasugune tava, nagu on paljudele peredele kujunenud traditsiooniks tuua jõulude ajal riigimetsast koju kuusepuu.

Kes end saunaviha meisterdamises veel väga tugevana ei tunne, saab teadmisi hankida RMK korraldatud töötubadest. Täpse info leiab siit.

RMK soovitab, et saunaviha jaoks sobilikke oksi tuleb lõigata noorelt, umbes kahe- kuni kuuemeetriselt puult. Vana kase küljest ei maksa oksi võtta, need on liiga jämedate harudega ja kõvad. Samuti ei sobi vihaks rippuvate okstega niinimetatud leinakase oksad, sest need on liiga pehmed ja painduvad.

Jätke puu elusvõrast alles vähemalt pool kuni minimaalselt kolmandik puu pikkusest, mis tagab talle hea kasvuvõimaluse juhuks, kui seda soovitakse edasi kasvatada. Ärge lõigake puu latva. Varuge kaseoksi võimaluse korral ennekõike kraavikaldalt, elektriliini alt või metsasihi servast. Seal on ka heade valgustingimuste tõttu just parimad puud viha valmistamiseks: ühtlased ja rohkete lehtedega.

Viha jaoks paslik oksa pikkus on umbes pool meetrit ehk sama pikk, kui on käsivars küünarnukist sõrmeotsteni. Metsas võib lõigata ka pikemad oksad, mida hiljem vihta kokku sättima hakates saab parajaks timmida. Saunavihale sobilik oks peaks olema kahar, mitmeharuline ja rohkete lehtedega.