Huvikoolide ringitasud teevad sügisel hüppe

Abilinnapea Are Tints selgitas, et osalustasude korrigeerimine oli plaaniline, sest ringitasude kasv on sisse kirjutatud linna arengukavasse ja sellega koos toimivasse eelarvestrateegiasse. Need näevad ette, et huvikoolide ringitasud kasvavad üle aasta septembris, aastatel 2022, 2024, 2026 ja 2028, arvestuslikult 5 eurot iga ringitasu kohta.