Pikalt avaldamise aega oodanud teos sai lõpuks valmis

Teoses leiduv soliidne, mitmesajast nimest koosnev register on ühtlasi esmakordne piirkonna kunstnike kaardistus. Samuti püüab Männiste enam kui 200 lehekülje paksuse raamatuga täita pikalt püsinud tühimikku nii Viljandi kui ka kogu Eesti kultuuriloos. Selle raamatu ilmumisega tähistab autor oma 65. sünnipäeva.

"Esimene osa põhineb minu magistritööl, aga võrreldes magistritööga on raamatu sisu läbinud muudatusi," rääkis Männiste. "Magistritööd kaitsesin aastal 2000 ja plaanisin sellest hiljem raamatu kirjutada, aga majanduskriis tuli peale ja ettevõtmine jäi seisma. Siis kaitsesin doktoritööd ja nii ta jäigi vahepeal umbes 15 aastaks seisma. Möödunud aasta sügisel mõtlesin, et võiks ikka tegeleda. See oli päris suur töö."