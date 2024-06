Hiljutised äikesed tegid paljuski kahju Viljandimaal

Soosalu tuletas kodukindlustuse puhul meelde kolme olulist asja, et kahju korral oleks kodul ja kodustel asjadel ulatuslik kaitse. Esiteks tuleb kodukindlustuse poliisile kindlasti lisada kodune vara, mille alla käib näiteks robotniiduk – neid on äike tänavu arvukalt kahjustanud üle terve Eesti. Teiseks, kui tegemist on eramuga, mille krundil on ka kõrvalhooneid, mis on pindalalt suuremad kui 20 ruutmeetrit, siis tuleb needki kodukindlustuse poliisile lisada. Muidu võib kahju korral selguda ebameeldiv üllatus, et inimesel on jäänud kindlustamata eraldi seisev saunamaja, väliköök või garaaž. Kolmandaks soovitas kindlustusfirma alati valida koguriskikaitse, mis on laiema kattega kui valikriskide kaitse ning kaitseb muu hulgas äikese või ülepinge tõttu tekitatud kahjude eest.