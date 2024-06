Viljandimaa üritused reedel, 14. juunil

ÜRITUSED

Memento Viljandi Ühendus ootab kõiki küüditamisohvrite leinapäevale represseeritute kivi juurde Mõisapargis 14. juunil kell 13. Räägib Viljandi Pauluse koguduse õpetaja Marek Roots. Auvalves on noorkotkad ja kodutütred, kimpe asetavad ja küünlaid süütavad omavalitsuste, linnavalitsuse, kaitseliidu Sakala maleva ja Memento Viljandi ühenduse liikmed.

Kondase keskus on kogu suve kuni 31. augustini avatud iga päev kell 11–18. Avatud on püsinäitused «Paul Kondase poissmehekorter» ja «Eesti autsaiderkunst Kondase keskuse kogust». 29. septembrini on avatud näitus «Varjatud maailmade avardumine. Ida-Euroopa autsaiderkunst». Pikk tänav 8, Viljandi.