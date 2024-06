Sellist raamatut te varem lugenud pole!

Ikka vahel mõtled, et kõik on nähtud, kõik on tehtud, kõik on loetud ja üllatada ei saa enam millegagi. Ja siis ilmub Loomingu Raamatukogus serbia kirjaniku Bora Ćosići lühiromaan "Minu perekonna panus maailmarevolutsiooni", mis on midagi täiesti teistsugust ja tundub, et suure tõenäosusega tänavune parim lugemiselamus. See on lugu väikesest poisist nimega Bora. Bora elab koos oma suure ja pehmelt öeldes kummalise perega Belgradi kesklinnas ja jälgib tähelepanelikult, mis tema ümber sünnib. Aeg on segane, 1930-ndate pisiettevõtjate ajastule järgnevad sõda, Saksa okupatsioon ja vabastamine, mis kõlavast nimetusest hoolimata on tegelikult uus okupatsioon.