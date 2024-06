Viljandi linnahaljastaja, osaühingu Lill Haljastus juhatuse liige Siiri Lillemets ei olnud juhtunuga veel esmaspäeva hommikul kursis, kuid nentis, et linna haljastuse rüüstamist on ette tulnud varemgi. "Mõned korrad on võetud kastidest kaasa võõrasemasid ja paaril korral suvelilli murtud."