Jander Heil saavutas Euroopa meistrivõistlustel 19. koha

Enne võistlust Sakalale antud intervjuus ütles Itaaliasse edetabeli 27. kohal läinud Heil, et iga koht sellest kõrgemal oleks kordaminek. Intervjuus Postimehele tunnistas ta, et kripeldama jäi asjaolu, et finaalvõistlusele 12 parema sekka viis suhteliselt tagasihoidlik tulemus 19.71. Heili isiklik rekord on 10 sentimeetrit parem. Selle saavutas ta aga 2020. aastal ja vahepealsetel aastatel on ta olnud kimpus vigastustega.