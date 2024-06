Multifilmid säästsid auto lõhkumisest

Viimastel nädalatel on päästjad kokku puutunud mitme juhtumiga, kus lukustunud uste tõttu jääb autosse lõksu laps või loom. Päästjad juhivad tähelepanu, et väikelapsi või loomi autosse üksi jätta ei tohi. Kuumema ilmaga võib see nende elu ohustada.