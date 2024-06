LIITPUUE Tunnete jagamise kodu pidas perepäeva

Karula Kodu juhataja Taivi Kree sõnul on üldlevinud arvamus, et liitpuudega inimesed ei suuda midagi teha. "Tegelikkus on hoopis midagi muud. Me nuputame järjest uusi tegevusi, millega nad hakkama saaksid. Oleme nende jaoks oleme, inspireerime, motiveerime ja julgustame. Paljud meie kliendid on käeliselt väga võimekad," ütles ta.