Tulevase vallavalitseja dilemma: kas rääkida ilusasti või ausasti

Põhja-Sakala peatne abivallavanem Luule Tiirmaa on aus inimene. Mõni ütleks, et reljeefse jutu ja olemisega. Poliitikutele omane uduajamine ei istu talle üldse, see on tema meelest piinlik. Ent poliitilises ametis võivad tema eripedagoogilised oskused ja kogemused kasuks tulla.