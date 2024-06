KAART Kohvikuööl pakub eri maade maitseid üle 30 kodukohviku

"Mulle tundub Paalalinn nagu magusa-Meka: sel aastal on kohe eriti palju magusale suunatud kohvikuid," ütles korraldaja Gea Valner. Teisalt tundus talle, et paalalinlased on maailmarändurid, sest nimekirjast leiab mitu eri maade köökidest inspireeritud kohvikut. "Näiteks Vietnjämm, kus on Vietnami ja Aasia, või siis Ladina-Ameerika 11, kus on Lõuna-Ameerika maade maitseid. On Kodugurmee, kus on natuke Itaalia ja teiste maade maitseid, mõni kohvik on aga prantsusepäraste magusate küpsetistega."